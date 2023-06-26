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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يتأهل لنهائي كأس الرابطة لمواجهة المصري البورسعيدي

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

تأهل سيراميكا كليوباترا لنهائي كأس الرابطة بعد الفوز على  الاتحاد السكندرى 4-3 بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات دور نصفالنهائي من البطولة
ويواجه  المصري نظيره  في نهائي كأس الرابطة.

 

أحداث المباراة

 

سيطر التعادل السلبي على أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري ضمن منافسات دور نصفالنهائي من بطولة كأس الرابطة.

ولجأ الفريقين إلي ركلات الترجيح لحسم المتأهل الي نهائي كأس الرابطة
 

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي سيراميكا كليوباترا من خلال شن الهجمات المتتالية لأحراز هدف التقدم

وتعرض أحمد رمضان مدافع سيراميكا كليوباترا للاصابة في الدقيقه 25 ليلجأ حلمي طولان المدير الفني لاجراء تغير اضطراري بخروجأحمد رمضان وتواجد سيف تقا بدلا منه

وشهدت الدقيقة 86 هدف ملغي ل سيراميكا كليوباترا بداعي وجود تسلل على  إبراهيم أيولا قبل تسجيله للهدف.


 

وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:-
 

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد ابراهيم - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر

خط الهجوم:  صلاح محسن.

بينما خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:-
 

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح - خالد صبحي – محمود علاء – صبري رحيل

الوسط: خالد الغندور – ساليفو مورو – عمار حمدي

الهجوم: أحمد عادل – مابولولو – إبراهيم حسن.

 

الإتحاد السكندري ب الاتحاد السكندري التعادل السلبي البورسعيدي

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