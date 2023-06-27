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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي المراكز الجنوبية ببني سويف يناشدون برصف طريق ببا

صدى البلد

 

ناشد اهالي المراكز الجنوبية بمحافظة  بني سويف   وهي مراكز  ببا وسمسطا والفشن  ناشدوا الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بادراج وسرعة رصف الطريق الداري امام مدينة ببا حيث   انه متهالك منذ اكثر من عامين  ويسبب العديد من الحوادث 

كما ناشد الاهالي  مسئولى الطرق والكبارى والأجهزة التنفيذية  بمحافظة بنى سويف، برصف الطريق   خاصة وانه غير مؤهل لسير السيارات، لكونه متهالك ،  في البداية يقول الدكتور مصطفي علي  يعد هذا الطيق هو الطريق الوحيد الذي يربط بين مدينة بني سويف والمدن والقري الجنوبية   لكنه متهالك ولايصلح للسير عليه بالسيارات ويضطر بعض قادة السيارات بالسير في الاتجاة المخالف تجنبا لتلك "الفردة " 

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 وتضيف مروة مسلم ان هذا الطريق سي للغاية ةلا تستطيع السيارات السير عليه وخاصة سيارات الاجرة فهو خطر علي السيدات الحوامل اللاتي قد يضعن او يسقطن حملهن   خاصة وانه متكسر وبه مطبات وحفر

 وطالب محمد علي اعمال حرة من المسؤولين بأدراج  وسرعة رصف الطريق الداري امام مدينة ببا حيث   انه متهالك منذ اكثر من عامين  ويسبب العديد من الحوادث خاصة وان سائقي السيارات الأجرة يهربون من هذا الاتجاه الي الاتجاة المعاكس مما يسبب العديد من الحوادث . 

 

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الصحراوي الشرقي السيدات الحوامل الدكتور مصطفي على انقلاب سيارة ملاكى بمحافظة بني سويف رصف الطريق غير مؤهل محافظ بني سويف محافظة بني سويف

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