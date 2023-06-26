بنى سويف .. إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي

أصيب 3 أشخاص بينهم شقيقان، مساء اليوم الإثنين، بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف، إخطارًا، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة بني سويف حوالي 10 كيلو، حيث التوجيه بسرعة الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

دفع مرفق اسعاف بني سويف بـ3 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.



وتبين أن المصابين في الحادث هم: "أحمد م . خ"26 سنة، سائق، مصاب اشتباه نزيف بالمخ، وشقيقه "هاني"، مصاب جروح وسحجات، عامل، 18 سنة، و" يوسف. ع. أ" 23 سنة، بدون عمل، مصاب كدمات وسحجات وجروح، وجميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج.

جاري تقديم العلاج والاسعافات الأولية للمصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.