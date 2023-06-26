للتهنئة بعيد الأضحى.. محافظ بني سويف يستقبل وفداً من قيادات الكنيسة الإنجيلية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه وفدا من الكنيسة الإنجيلية ببني سويف، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ضم الوفد : القس فيلمون عازر ، القس سامح زاخر ، القس ميلاد يوسف ، القس يوحنا قلادة،الدكتور جوزيف مجدي ، الأخ سعد الله زاخر ، الأخ كرم الله زاخر ، الأخ صموئيل شكرى ، الشيخ مجدى وهبة ،الشيخ فيليب تاوس ، القس نادر رزق ، الأخ مجدي شفيق



ورحب محافظ بني سويف بوفد الطائفة الإنجيلية ، معبراً عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، التي تجسد معاني وقيم المحبة والمودة بين نسيج المجتمع المصري، مؤكداً أن مصر ستظل نموذجاً فريداً في تماسك النسيج الوطني بكل مفرداته ومكوناته ، ومازال وسيظل النموذج المصري متميزاً في قوته ووحدته رغم التحديات.

من جانبه تقدم وفد الكنيسة الإنجيلية بخالص التهنئة لكافة أبناء وأهالي وقيادات بني سويف، وفي مقدمتهم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وحرص الوفد الكنسي على التقاط صور تذكارية جماعية وسط أجواء سادتها البهجة وتبادل التهاني بهذه المناسبة الكريمة.