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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيدة تضع مولودها داخل الإسعاف أثناء توجهها لمستشفى بني سويف الجامعي

صدى البلد

نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، اليوم الإثنين، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف أثناء عملية الولادة، في طريقها إلى مستشفى بنى سويف الجامعي، وتم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

 

وتلقت غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، إخطاراً يفيد بوجود سيدة في حالة وضع بمحل إقامتها بقرية اهوه التابعة لمركز بني سويف، وأثناء نقلها إلي المستشفى فى الطريق فاجأتها آلام الولادة.

 

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وقام طاقم الإسعاف المكون من محمود ناجي محمد، وعلى محمود مهران، بالتدخل لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة.

 

ووجه أهالي الحالة الشكر إلى طاقم الإسعاف لتدخله السريع وإنقاذ الحالة والمولود ونقلهما إلى المستشفى لاستكمال باقي الفحوصات.

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