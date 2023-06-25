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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة بني سويف تتقدم 35 مركزا عالميا في تصنيف ليدن الهولندي

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تقدم  الجامعة بمعدل 35 مركزا عالميا مقارنة بالعام الماضي في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2023 ، حيث كانت جامعة بني سويف في المركز1097 في العام الماضي بينما حصلت الجامعة على المركز 1062 ، وذلك من أجمالي 1411 جامعة عالمية و 13 جامعة مصرية تم إدراجها في التصنيف وبمشاركة 30 الف جامعة .

وأوضح رئيس الجامعة ، أن التصنيف الهولندي يعتمد على النشر العلمي العالمي في قاعدة بيانات Clarivate وجودة هذه البحوث المشار إليها ومدى ارتباطها بخطط التنمية، حيث شاركت الجامعة بعدد 1098  بحثُا عن الفترة 2018-2021، لافتاٌ إلى أن الجامعة تعتمد استراتيجية بحثية تقوم على تشجيع البحث العلمي، والنشر الدولي، وتذليل العقبات التي تواجه الباحثين، مشيدا بدور الباحثين وجهودهم المبذولة في النشر الدولي لرفع التصنيف ومواكبة التقدم العالمي وزيادة الاهتمام بالأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع، وتعمل على مواكبة اهداف خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

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ووجهت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لتشجيعه للعلماء والباحثين ودعمه لقطاع الدراسات العليا والبحوث، ورغبته القوية في جعلها جامعة بحثية حيث أسهمت الجامعة بـعدد 119 بحثًا في الربع الأول بنسبة 10.8 % محققة المركز الثاني على الجامعات المصرية في نسبة الأبحاث المنشورة في الربع الأول (%10 top (PP  في العلوم الفيزيائية والعلوم الهندسية وعلوم الحياة والأرض والعلوم الصحية والطبية الحيوية و العلوم الاجتماعية و الانسانية. كما انها تقدمت 17 مركزا عن العام الماضي في نسبة الابحاث المنشورة في الربع الاول.

 

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