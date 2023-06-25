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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات التعليمية والإرشادية

صدى البلد

شهد الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بني سويف التكنولوجية والمعهد التكنولوجي العالي ببني سويف بهدف تقديم الخدمات التعليمية والإرشادية التكنولوجية لطلاب الطرفين للمراحل التعليمية، والتعاون في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للطرفين عن طريق الاستفادة من إمكانيات وخبرات كلًا منهما، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات علمية وندوات وورش عمل مشتركة بين الطرفين.

 

كما يهدف البروتوكول إلى تشجيع عمل الأبحاث المشتركة وتحفيز النشر الدولي للباحثين، وإتاحة المعدات والورش والمعامل المتوفرة لدى الطرفين للتدريب وخدمة العملية التعليمية، بالإضافة إلى التعاون في المسابقات الفنية والثقافية.

 

وقع البروتوكول من جانب جامعة بني سويف التكنولوجية د. جان هنري حنا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومن جانب المعهد التكنولوجي العالي د. محمد عيسى سيد عميد المعهد، بحضور الدكتور رجائي عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة المعهد، ود. على عبد التواب عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، أ. مصطفى حسن متولي أمين عام جامعة بنى سويف التكنولوجية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس من الجانبين.

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من جانبه أشار الدكتور خضر إلى أهمية عقد الشراكات والتعاون في عدد من المجالات لأن الشراكات هي عنصر أساسي في تصنيف أي جامعة للتواصل والتقدم والإبداع ولتبادل الأفكار والخبرات والرؤى، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة مشيرًا أن جامعة بني سويف التكنولوجية تحرص على الإرتقاء بالمستوى التعليمي وتحسين جودته لتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

 

وعقب مراسم توقيع البروتوكول قدم الدكتور رجائي عبد الفتاح درع تكريم للدكتور محمد خضر رئيس الجامعة تقديرًا لإنجازاته ومجهوداته في النهوض بالتعليم التكنولوجي.

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