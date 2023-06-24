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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير أكثر من 150 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق في بني سويف

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار  وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 18 حتى 23 من يونيو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال : تشكيل غرفة عمليات رئيسية منعقدة على مدار اليوم بديوان عام المديرية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية لتلقي شكاوى المواطنين وإبلاغها للغرفة الرئيسية والعمل على حلها، مع إلغاء الإجازات والراحات الخاصة بالمفتشين خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى تشكيل الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والجزارين وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وتشديد الرقابة والمتابعة لأعمال المخابز البلدية وتقسيم إجازات المخابز على ثلاث أيام بنسب، بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء إجازة العيد، مع تشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز بدائرة المحافظة والبالغ عددها (152) مستودع قطاع خاص وقطاع عام وذلك للتأكد من الانتظام بالعمل خلال المواعيد الرسمية المحددة بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على اسطوانات البوتاجاز المطابقة للمواصفات القياسية والأوزان المعتمدة وبالسعر الرسمي للاستبدال، وكذا تشديد الرقابة على محطات الوقود ومحطات الغاز الطبيعي بدائرة المحافظة والبالغ عددها (126) محطة وقود وغاز والتأكد من توافر الأرصدة  البترولية بالمستودعات الرئيسية ومحطات الوقود بما يضمن عدم حدوث أية اختناقات بمحطات الوقود وتسهيل حصول المواطنين عليها بالأسعار الرسمية المقررة لذلك .

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فيما تم تنفيذ عدة حملات خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 50 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 5 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 28محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 6 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، محضر لعدم صرف بون للمواطنين، 2 محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 4محاضر للتصرف في 394 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، ومحضرين لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضرًا لتجميع دقيق بلدي مدعم حيث تم ضبط والتحفظ على 7 أجولة.

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يونيو للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة(.

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرين للمسئولين عن محلات تغيير زيوت السيارات وذلك لعرضهم وبيعهم زيوت سيارات مجهولة المصدر

ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها، وتم التحفظ 20 عبوة زيوت سيارات سعة العبوة ٤ لتر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وتحرير محضرين لمحلات مواد غذائية لحيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات وتم التحفظ على عدد 3 كجم أسماك مجمدة و4 كجم لحوم مجمدة بدون بيانات .

كما تم تحرير 9 محاضر للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، وتم ضبط 600 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر مختلفة الأنواع وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، و12محضرًا  للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لقيامهم ببيع السجائر بأزيد من سعر البيع المقرر من الشركة للمستهلك، ومحضرًا ضد أحد المسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لامتناعه عن البيع وتم مصادرة 120علبة سجائر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، و15محضرًا ضد جزارين لقيامهم بحيازة وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المعتمدة 

وتم ضبط 170كجم لحوم واتخاذ الإجراءات القانونية، بجانب 10محاضر ضد جزارين لعدم قيامهم بتغطية اللحوم المعروضة للجمهور بالشاش الأبيض . و5محاضر ضد المسئولين عن محلات عامة لقيامهم بممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بذلك وعدم إصدار سجل تجاري، و11محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية و24 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين

بينما تم تحرير محضرين لمسئولين عن مستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط والغلق في مواعيد العمل الرسمية، ومحضرًا للمسئول عن طلمبة رصيف لقيامه بالعمل دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول وتم التحفظ على 400 لتر من المواد البترولية ، وعن ملف الغش التجاري تم تحرير محضرين للمسئولين عن منشات غذائية وغير غذائية لقيامهم بحيازة وعرضهم للبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الاستخدام حيث تم ضبط كميات من العصائر واللانشون وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف، بجانب سحب 4عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.

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