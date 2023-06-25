محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الثانوية العامة قبل بدء إجازة العيد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023، والتي استؤنفت اليوم، الأحد، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف طالب وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل"، موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن المحافظ على سير العملية الامتحانية، من وكيل الوزارة محمد عبد التواب، والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية" منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام الطلاب داخل اللجان، حيث يؤدى اليوم، الأحد، طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الكيمياء، بالتزامن مع أداء طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة الجغرافيا، فيما يؤدي طلبة مدارس المكفوفين الامتحان في مادة الجغرافيا "ورقة ثانية".

وأكد وكيل الوزارة أن اليوم، الأحد، هو آخر امتحان يؤديه الطلاب قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تبدأ الثلاثاء المقبل 27 يونيو الجاري، وتنتهى 1 يوليو المقبل، على أن تستؤنف الامتحانات "عقب انتهاء الإجازة" يوم الأحد 2 يوليو من الأسبوع المقبل، بمادتي الفيزياء للقسم العلمي، والتاريخ للقسم الأدبي، لتختتم يوم الخميس 13 يوليو بأداء الطلاب الامتحان في الأحياء والعلوم لطلبة علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلبة رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشار وكيل التعليم إلى الالتزام بتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات بتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوز، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات.

ونوه إلى الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وغرفتي الوزارة والمحافظة من ناحية، وغرف إدارات التعليم من ناحية أخرى لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على تذليل جميع المعوقات.