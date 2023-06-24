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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالزغاريد.. سيدات بني سويف يستقبلن مبادرة توزيع 3 أطنان لحوم و3 آلاف كرتونة و200 مشروع

صدى البلد

استقبلت سيدات بني سويف المبادرة التي نظمتها  مؤسسات حياة كريمة والأورمان وأبو هشيمة الخير ظهر اليوم بالزغاريد أثناء احتفالية لتوزيع ٣ طن لحوم و٣ آلاف كرتونة مساعدات اجتماعية و٢٠٠ مشروع اقتصادي بمحافظة بني سويف.

حضر الاحتفالية التي تقام تنفيذا لبروتوكول تعاون جمع المؤسسات الثلاث تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، كل من الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، والنائب أحمد أبو هشيمة مؤسس ابو هشيمة الخير ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ويوستينا ثروت عضو مجلس امناء مؤسسة حياة كريمة، ومحمود فؤاد نائب المدير العام لجمعية الاورمان.

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف ، للمؤسسات الثلاث على ما يبذلونه من جهد لخدمة أهالي محافظة بني سويف، مؤكدا أن الفترة المقبلة هناك العديد من مبادرات الخير التي ستنفذ على ارض المحافظة.

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من جانبه، عبر النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن سعادته بهذه المبادرة التي تستهدف شقين في غاية الأهمية الأول تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية في محافظة بني سويف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلا عن فتح باب رزق كل شهر لعدد ٢٠٠ أسرة بتوفير ما لا يقل عن الف فرصة عمل.

وأكد أبو هشيمة، أن هذه الفعالية ستتكرر كل شهر خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه هناك عدد آخر من المبادرات الخيرية التي سيتم تنفيذها في محافظة بني سويف خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الاورمان، أنه يفخر بهذا التعاون المثمر بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة ابو هشيمه الخير وجمعية الأورمان، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، في محافظة بني سويف، وذلك تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح أنه تم تحديد الحالات المستفيدة وفق أبحاث ميدانية حددت  الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، فضلأ عن عمل خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

ومن جانبها قالت يوستينا ثروت ان مؤسسة حياة كريمة في مبادرة الأولى من نوعها جمعت شركاء النجاح بهدف تعزيز مظلة الحماية من خلال توفير مواد غذائية جنبًا الي جنب مع توفير فرص للتمكين الاقتصادي، ويعتبر هذا النهج في العمل التنموي هو السبيل الأساسي لمساعدة الأسر بشكل إنساني للتخارج من الفقر.

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التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي الظروف الاقتصادية الصعبة بمحافظة بني سويف حافظة بني سويف جمعية الاورمان رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ رئيس لجنة الشباب والرياضة لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ محافظ بني سويف محافظة بني سويف

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