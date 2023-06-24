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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام امتحان الكيمياء للثانوية الأزهرية في بنى سويف دون مشاكل

وكيل الازهر ببني
وكيل الازهر ببني سويف

تابع  الدكتور أحمد الطيب بديوي وكيل وزارة شئون الأزهر ببنى سويف، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد منطقة بنى سويف الثانوية، حيث زار د عدد من لجان إدارة الواسطى التعليمية شملت( لجان معهد فتيات الواسطى الثانوي، ولجان معهد بنين الواسطى الثانوى) للاطمئنان علي حسن سير الامتحانات التحريرية والشفهية بهدوء واستقرار وانضباط، و أدى طلاب وطالبات القسم العلمى الامتحان فى مادة (الكيمياء) بدون وجود شكاوي أو صعوبات.

وقام الدكتور أحمد الطيب بديوي بمتابعة سير العمل وانتظامه بمعاهد ( عطف إفوه الابتدائى، إفوه الابتدائى، فتيات الواسطى الإعدادى)، ونبه على الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وعدم الخروج من المعهد إلا بخط سير أو إذن كتابى من شيخ المعهد.

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رافق  الدكتور أحمد الطيب بديوي،  يحي مجاهد مدير إدارة الامتحانات، د أحمد علي مسئول إدارة الأمن بالمنطقة، وأثناء زيارته حث "بديوي" أبنائه وبناته طلاب وطالبات الشهادة الثانوية علي قراءة ورقة الأسئلة جيدًا قبل البدء في الإجابة، وإجابة السؤال الأسهل أولاً، كما أكد لأبنائه وبناته على حرص المنظومة التعليمية بالأزهر علي مصلحة الطالب وفقًا لضوابط وتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية والتي تسعي إلي ريادة التعليم الأزهري، وإخراج طالب أزهري متفوق علي دراية كافية بعلوم الدين والدنيا.

وحرص وكيل الوزارة على لقائه بأعضاء اللجان مؤكدًا على أهمية توفير الهدوء والطمأنينة والاستقرار داخل اللجان.

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