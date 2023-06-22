محافظ بني سويف يلتقى مسؤولى "مصر الخير" لمناقشة خطة وجهود المؤسسة التنموية

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،على الدور الكبير لمؤسسة مصر الخير ومشاركتها المتميزة في الدفع بجهود المحافظة لتحسين مستوى المرافق والخدمات وتوفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية،ضمن خطة تنموية تتشارك في تنفيذها كافة الجهود ، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السـياسية، بأهمية العـمل بروح الفريق الواحد، للارتقاء بجودة ومستوى معيشة المواطنين،من خلال حشد كافة الجهود الرسمية والأهلية، لتحقيق ما يطمح ويتطلع إليه المواطن بالمدن والقرى والعزب والنجوع.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمسئولي مؤسسة مصر الخير ( الأستاذ أحمد حلمي مدير مكتب المؤسسة بمحافظة بني سويف ، الأستاذ أحمد رضا مدير فريق الجودة بمكتب بني سويف )، لمناقشة الجهود والأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية ، بجانب استعراض خطة عمل المؤسسة في المرحلة المقبلة

حيث استعرض مسؤولو مصر الخير تقريراً عن خطة العمل والمشروعات والأنشطة التي سوف تقوم بها المؤسسة خلال الفترة القادمة،وتشمل العديد من المشروعات الخدمية والتنموية ومبادرات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات والمرافق الحيوية وتوفير قروض لإقامة مشروعات صغيرة وتحسين بيئة السكن وجودة الخدمات باعتمادات تتجاوز الــ 17 مليون جنيه ، يستفيد منها أكثر من 60 ألف من الفئات الأولى بالرعاية منها (مشروعات إنتاجية ، تسكين طالبات مغتربات،مشروع سترة، صك أضحية، مشروعات توليد دخل ، مد شبكات وتوصيل مياه ..)