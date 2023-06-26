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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يلتقي رئيس قطاع توزيع الكهرباء ويهنئه بمنصبه الجديد

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل وزارة الكهرباء

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، المهندس أحمد قرني رئيس قطاع توزيع كهرباء بني سويف"الجديد"، خلفاً  للمهندس محمد خير الله، بعد تولى الأخير منصب نائب رئيس الشركة، حيث هنأه المحافظ بتوليه مسؤولية القطاع بالمحافظة، لاسيما وأنه أحد أبناء المحافظة ، الذين يتسمون بالتفاني في العمل والنشاط المستمر.
 

وأكد محافظ بني سويف، أهمية بذل قصارى الجهد، من أجل تقديم خدمة أفضل، لاسيما وأن القطاع يقدم خدمة حيوية تتشابك مع كافة الخدمات الحيوية في مختلف القطاعات مثل الصحة والمياه والصرف وغيرها. 

 

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وشدد المحافظ على أن منظومة العمل بالجهاز التنفيذي بالمحافظة، تعمل بروح الفريق الواحد ومن خلال الاتصالات المباشرة والعمل غير التقليدي ، من أجل تقديم الحلول وبدائل الحلول لكافة المشكلات والمعوقات، التي قد تطرأ على الموقف الخدمي أو تعوق معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية الجارية

 

من جانبه أعرب " رئيس القطاع الجديد" عن شكره وتقديره لدعم وتحفيز المحافظ له ، وأنه قد شرف بالعمل تحت قيادته حين شغل مسؤولية نائب رئيس القطاع بالمحافظة، مؤكداً على أنه سيبذل قصارى جهده لمواصلة العمل الجاد والحلول غير التقليدية لأية معوقات طارئة.

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