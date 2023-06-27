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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نفذتها مديرية التموين بسيناء.. حملة رقابية على الأسواق بمدن المحافظة

حملة رقابية على الأسواق
حملة رقابية على الأسواق بمدن سيناء


 

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، محافظة شمال سيناء،  حمله تموينيه "رقابية"  بالاشتراك مع قسم مباحث التموين،  ومديرية الطب البيطري،  ومديرية الصحة ، وذلك للمرور على الاسواق والمخابز والمحال التجاريه ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة،  تنفيذا لتعليمات  الدكتور وزير التموين ،واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة  محافظ شمال سيناء .

 

وقالت أمانى رسلان مدير عام المديرية التموين والتجارة الداخلية، انه تم التأكيد خلال الحملة على   الالتزام بالأسعار المعلنه ، وجودة وصلاحية المعروض من السلع الغذائيه ،وخاصة اللحوم بمناسىة حلول عيد الأضحى المبارك. 

 

١٣ محضرا :

 

 وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٣ محضرا منها: ١٢ محضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحيه،  وعدد ١ محضر ذبح خارج السلخانة ولحوم غير مختومة ..حيث تم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصة.


كما قامت أماني رسلان بجولة تفقديه بمدينة العريش لمتابعة توافر السلع الغذائية واللحوم والخضروات والفاكهة،  ومتابعة توافر الأرصدة الخاصة بالسلع التموينية ، وارصدة المواد البترولية بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ، ومتابعة انتظام صرف البونات الخاصة بالمواطنين من الشركة العامة لتجارة الجملة  .

 


وتتقدم أمانى رسلان مدير عام المديرية والعاملين بالمديرية بخالص التهانى للمواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
  وطمأنت  المواطنين بان غرفة عمليات مديرية التموين تعمل على مدار الساعه لاستقبال اى شكوى وسرعة حلها.

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