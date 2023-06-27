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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل فريق لرفع مخلفات الأضاحي والجلود من الشوارع بسيناء لسلامة المواطنين

تجميع جلود الأضاحي
تجميع جلود الأضاحي من الشوارع بمدن سيناء

أكد اللواء الدكتور  محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  على قيام رؤساء المدن بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بتشكيل فرق عمل لرفع مخلفات الأضاحي والجلود من الشوارع أولا بأول حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع شركات النظافة المتواجدة بنطاق المركز.

وطالب ، بضرورة التزام المواطنين بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها وعدم الذبح في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين. 

 

ومن جانبه أكد اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مدينة العريش، بأن عملية ذبح الأضاحي، لابد وأن تتم  داخل المجزر الآلي بالمنطقة الصناعية بالمساعيد، حرصا على سلامة الأضاحي وصحتها وذلك بإجراء الكشف الطبي عليها قبل الذبح.

 

 محاضر بيئة:

 

وقال    انه تم تشكيل لجنة من أدارة البيئة بالمجلس ،  لعمل محاضر  بيئة لمن يرمي مخلفات أضاحي العيد  وخلافه في الشوارع الرئيسية، حفاظا علي البيئة من مخلفات الأضاحي بالشوارع ومقالب القمامة علي إن يتم تنفيذ الاشتراطات الصحية في الأضاحي طبقا للقانون المعد بذلك من حيث الصحة والسلامة .
 

 

وكذا عمل محاضر بيئة لمن يهدر  المياه من الخزانات أعلي المنازل ،مع التأكيد على  عمل عوامات لخزانات المياه أعلي الاسطح ومنع غسيل السيارات بالشوارع ورمي مخلفات المباني بالمقالب وفي نهر الشوارع والطريق العام .
 

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انطلاق مبادرة 100 يوم صحة بقرى ومدن شمال سيناء

سيناء مخلفات الاضاحى الشوارع المواطنين

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