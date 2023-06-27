احتفال كيان رواد المحافظات الحدودية بثورة 30 يونيو بالعريش

شهد مركز شباب مدينة العريش محافظة شمال سيناء ، احتفال كيان رواد المحافظات الحدودية بذكرى ثورة 30 يونيو ثورة شعب ، وذلك بعقد ندوة تثقيفية لنبذ العنف وبناء السلام المجتمعي بحضور العديد من رموز المجتمع والمثقفين والشعراء ورواد العمل المجتمعي والسياسي.



واكد رئيس رواد المحافظات علي مستوي الجمهوريه الدكتور وليد فهمي، ان ان الاحتفال غير تقليدي ..حيث تضمن ندوه ثقيفيه تحت عنوان بناء السلام المجتمعي ونبذ العنف ، مشيرا الي ان عنوان الندوه يتماشي مع اهداف ثورة الثلاثون من يونيو .

ثورة مثقفين :



واشار المخرج المسرحي والكاتب مجدي الشريف ان ثورة ٣٠ يونيو ،تعتبرثورة مثقفين باعتبار ان من قام بها العديد من المثقفين والادباء خاصة بعدما كان هناك محاولات لاخونه الدوله والاتجاه بها الى منحني خطر يضر بمصلحة الوطن ، لذا كانت الثوره ضد هذه الأهداف .



من جهته.. اكد امين عام الرواد بشمال سيناء احمد النوساني ان الرواد ستنظم العديد من الفعاليات ذات الطابع الوطني ، التي تؤكد علي ان الدوله المصريه واجهت العديد من المؤامرات لهدم الهويه المصريه، ولولا تماسك قواتنا المسلحه وشرطتنا المدنيه والشعب المصري لما استطاعت مصر ان تمر من هذه المرحله بسلام حتي عبرنا من مرحلة مواجهة الارهاب وتغيير الهويه الي مرحلة البناء والتطوير .



واكدت تهاني الحلو ، بصفتها احد قيادات العمل السياسي في سيناء، ان الوعي الثقافي مازال يحتاج تنميه باعتبار ان الثقافه هي القوه الناعمه التي من خلالها يتم ترسيخ المعاني الايجابيه لدي المواطن وتساهم علي تنميه هذا الوعي لدي هذا الجيل لترسيخ الوعي الوطني والانتماء لدي ابناء الوطن لمواجهة كافة التحديات.

