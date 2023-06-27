عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفال كيان رواد المحافظات الحدودية بثورة 30 يونيو بالعريش

احتفال كيان رواد
احتفال كيان رواد المحافظات الحدودية بثورة يونيو

شهد  مركز شباب مدينة العريش محافظة شمال سيناء ، احتفال  كيان رواد المحافظات الحدودية بذكرى ثورة 30 يونيو ثورة شعب ، وذلك بعقد ندوة تثقيفية لنبذ العنف وبناء السلام المجتمعي بحضور العديد من رموز المجتمع والمثقفين والشعراء ورواد العمل المجتمعي والسياسي.
 

واكد رئيس رواد المحافظات علي مستوي الجمهوريه  الدكتور وليد فهمي،  ان ان الاحتفال  غير تقليدي ..حيث تضمن ندوه ثقيفيه تحت عنوان بناء السلام المجتمعي ونبذ العنف ، مشيرا الي ان عنوان الندوه يتماشي مع اهداف ثورة الثلاثون من يونيو  .

 

 

ثورة مثقفين :


واشار المخرج المسرحي والكاتب مجدي الشريف ان ثورة ٣٠  يونيو ،تعتبرثورة مثقفين باعتبار ان من قام بها العديد من المثقفين والادباء خاصة بعدما كان هناك محاولات لاخونه الدوله والاتجاه بها الى منحني خطر يضر بمصلحة الوطن ، لذا كانت الثوره ضد هذه الأهداف .

 


من جهته.. اكد امين عام الرواد بشمال سيناء  احمد النوساني ان الرواد ستنظم العديد من الفعاليات ذات الطابع الوطني ، التي تؤكد علي ان الدوله المصريه واجهت العديد من المؤامرات لهدم الهويه المصريه،  ولولا تماسك قواتنا المسلحه وشرطتنا المدنيه والشعب المصري لما استطاعت مصر ان تمر من هذه المرحله بسلام حتي عبرنا من مرحلة مواجهة الارهاب وتغيير الهويه الي مرحلة البناء والتطوير .
 

واكدت تهاني الحلو ، بصفتها احد قيادات العمل السياسي في سيناء،  ان الوعي الثقافي مازال يحتاج تنميه باعتبار ان الثقافه هي القوه الناعمه التي من خلالها يتم ترسيخ المعاني الايجابيه لدي المواطن وتساهم علي تنميه هذا الوعي لدي هذا الجيل لترسيخ الوعي الوطني والانتماء لدي ابناء الوطن لمواجهة كافة التحديات.
 

 

txt

انطلاق مبادرة 100 يوم صحة بقرى ومدن شمال سيناء

 

العريش كيان رواد المحافظات ثورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض.. احرص عليه بين العصر والمغرب

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

ترشيحاتنا

بث مباشر من جبل عرفات لنقل شعائر الركن الأعظم

دعاء يوم عرفة للعتق والرزق.. علي جمعة: تمسكوا بـ3 أدعية إلى المغرب

حادثة مؤسفة بـ أمريكا.. محرك طائرة ينهي حياة شاب

خرجوا من المستشفى.. الصحة تزف نبأ سارًا بشأن مصابي عقار الإسكندرية المنهار

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام مالي في كأس أمم أفريقيا للشباب

فرق طوارئ وماكينات ديزل وملاحقة سارقي التيار.. استعدادات وزارة الكهرباء لعيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي .. أضرار النظارات الشمسية المضروبة

خبير يحذر من تخزين اللحمة في الأكياس العادية .. عادة خاطئة

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ