ملك موسى: صبحي رحب بالتجديد للزمالك ولكن مع نهاية الموسم

أكدت ملك موسى الناقدة الرياضية، أن محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك، لديه ترحيب بتجديد عقده مع الفريق.

وتابعت موسى خلال تواجدها ضيفة مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعب طالب بتأجيل الأمر فقط حتى نهاية الموسم، لرغبته في التركيز بالوقت الحالي".

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي - السيد عطية .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح ذكي.