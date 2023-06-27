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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنوك الرئيسية المملوكة للدولة بالصين تبيع الدولار في سوق الصرف الأجنبي الفوري

الدولار
الدولار

قالت 4 مصادر مطلعة، إن البنوك الرئيسية المملوكة للدولة في الصين، شوهدت تبيع الدولار في سوق الصرف الأجنبي الفوري في الخارج، اليوم الثلاثاء؛ مما يشير إلى أن السلطات تريد إبطاء وتيرة الانخفاض الأخير لـ "اليوان".

وقال مصدران، إن عمليات البيع بالدولار في بنوك الدولة، ظهرت؛ مع ضعف اليوان الخارجي نحو مستوى 7.25 للدولار.

وقال أحدهم: 'يظل مستوى 7.25 (يوان لكل دولار) هو العتبة الرئيسية' ، مضيفًا أن اختراق المستوى يمكن أن يرسل اليوان بسرعة إلى أدنى مستوياته التي سُجبت آخر مرة في عام 2022.

ووصلت قيمة اليوان في الخارج إلى أدنى مستوى عند 7.3280 مقابل الدولار في نوفمبر، وهي المستويات التي سجلت لآخر مرة خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ، بينما انخفض اليوان الخارجي إلى مستوى قياسي منخفض عند 7.3746.

وعادة ما تعمل بنوك الدولة نيابة عن البنك المركزي للبلد في سوق الصرف الأجنبي، ولكن يمكن أيضًا أن تتداول نيابة عنهم أو نيابة عن عملائهم.

ولمضاعفة دفاعه، حدد بنك الشعب الصيني (PBOC)، سعر تثبيت اليوان اليومي، أقوى من توقعات السوق، لليوم الثاني على التوالي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء؛ مما حفز سلطات المضاربة على أن تصبح أقل تسامحًا مع ضعف العملة.

وقال العديد من تجار العملات أيضًا، إنهم رأوا بنوكًا حكومية تبيع الدولار، أمس الاثنين، قبيل الإغلاق المحلي الداخلي (08:30 بتوقيت جرينتش) لدعم سعر إغلاق اليوان، حيث يمكن أن يحدد السعر معدل التوجيه الرسمي لليوم التالي.

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