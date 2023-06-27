"الاحتياط" يتوقفون عن الخدمة في الجيش الإسرائيلي

أعلن جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي أنهم يعتزمون التوقف عن الخدمة بسبب قرار إئتلاف نتنياهو بمواصلة الترويج لخطة التعديلات القضائية إضافة إلى قانون تقليص عدد القوات الاحتياطية.

ووفقا لموقع هآرتس فإن هؤلاء هم جنود الاحتياط في الوحدة 8200، وحدة استخبارات ، والهيئة الطبية، ووحدة العمليات الخاصة ووحدات الهجمات الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي. عدد الجنود الذين أعلنوا وقف التطوع غير واضح، وبحسب المبادرين للاحتجاج في بعض الوحدات يقدر عددهم بالمئات.

علمت "هآرتس" أن مبادرات إضافية لوقف التطوع في عدد من وحدات الاحتياط تتبلور هذه الأيام.