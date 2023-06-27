محافظ الدقهلية يكلف بالمرور على المجازر استعدادًا لاستقبال الأضاحي

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية بالمرور علي عدد من المجازر بنطاق المحافظة للوقوف على مدى استعداد هذه المجاز لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.



وتفقد ( مجزر منيه النصر ، و الكردي ، وميت سلسيل ، و الجمالية ) .



ووجه " المحافظ " لمدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية بزيادة عدد الأطباء و العاملين بالمجازر و منع الاجازات و توفير الاحتياجات اللازمة للعمل ايام عيد الاضحى لمنع الذبح خارج المجازر .



كما وجه " مختار " بسرعة الانتهاء من صيانة كافة المجاز قبل عيد الاضحي المبارك ورفع كافة المخلفات وتوفير المنظفات وتطهير المجازر أول بأول.



وأشار " المحافظ " إلى أن الذبح داخل المجاز بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك هدية لأنباء الدقهلية لتشجيع جميع المواطنين علي الذبح داخل المجازر حفاظا علي البيئة من التلوث وانتشار الأمراض.

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