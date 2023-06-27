عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف بالمرور على المجازر استعدادًا لاستقبال الأضاحي

تفقد مجازر
تفقد مجازر

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية بالمرور علي عدد من المجازر بنطاق المحافظة للوقوف على مدى استعداد هذه المجاز لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.


وتفقد ( مجزر منيه النصر ، و الكردي ، وميت سلسيل ، و الجمالية ) .
 

ووجه " المحافظ " لمدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية بزيادة عدد الأطباء و العاملين بالمجازر و منع الاجازات و توفير الاحتياجات اللازمة للعمل ايام عيد الاضحى لمنع الذبح خارج المجازر .


كما وجه " مختار " بسرعة الانتهاء من صيانة كافة المجاز قبل عيد الاضحي المبارك ورفع كافة  المخلفات وتوفير المنظفات وتطهير المجازر أول بأول.


وأشار " المحافظ " إلى أن الذبح داخل المجاز بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك هدية لأنباء الدقهلية لتشجيع جميع المواطنين علي الذبح داخل المجازر حفاظا علي البيئة من التلوث وانتشار الأمراض.

FB_IMG_1687852218041
FB_IMG_1687852218041
FB_IMG_1687852227194
FB_IMG_1687852227194
FB_IMG_1687852222336
FB_IMG_1687852222336
FB_IMG_1687852215887
FB_IMG_1687852215887
FB_IMG_1687852213467
FB_IMG_1687852213467
الاضحى المبارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الطب البيطري بالدقهلية مديرية الطب البيطري محافظ الدقهلية عيد الأضحى المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

بالفيديو| رجل أمن بالمسجد الحرام يشعل مواقع التواصل ..شاهد ماذا فعل

حكام بملابس الإحرام.. 10 رؤساء ومسئولين يؤدون الحج هذا العام .. تعرف عليهم

كيلو القايم بكام| هبوط مفاجئ في أسعار الأضاحي قبل العيد ..التفاصيل الكاملة

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

الحق اشتري.. استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يكلف وكيل الإسكان بمتابعة أعمال التطوير الجارية بشارع الجيش

ترشيحاتنا

هكذا وصفت وزارة الحج والعمرة وصول ضيوف الرحمن لعرفات

دوريات مسلحة وشرطة نسائية لتأمين احتفالات عيد الأضحى بالقاهرة

يوم المباهاة والحج الأكبر.. نرصد الأجواء الروحانية لضيوف الرحمن في عرفات|صور

هآرتس: جيش إسرائيل و"الشاباك" فقدا السيطرة على عنف المستوطنين

المركزي لمتبقيات المبيدات يستقبل عيد الأضحى بزيادة السعة الاستيعابية للمعامل.. تفاصيل

أمين الفتوى يكشف عن شروط وأحكام وأفضل وقت للأضحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن يختبر المياه قبل نزول البحر وسمكة قرش تداهمه في لحظة.. شاهد

تحذير .. تناول الكبدة النية يسبب أمراض خطيرة

قبل ساعات من العيد| انخفاض كبير في أسعار اللحوم البلدي.. اعرف الأماكن والمواعيد

احترس.. استهلاك بعض المشروبات يصيبك باضطرابات عصبية وفقدان ذاكرة

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ