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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل على طريق غرب الموهوب ابو منقار بالوادى الجديد.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وجثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الفرافرة غرب الموهوب مما أسفر عن وفاة كلا من محمد هاشم عبد الله 32سنه وعمر هاشم عبدالله 22سنه عين الدير ومصطفى زاهر عبدالله أحمد 31سنه وخالد نصر عبد الله وجميعهم من قرى الداخلة كما أصيب كلا من حسين محمد حسين عبدالله 36 سنة عزب القصر ويحى شعبان محمد 27 سنة من الفيوم وعبد العزيز عبد النبى على شعراوى 27سنه القليوبية وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق

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