عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: 16 ساحة كبرى و204 مساجد لأداء صلاة عيد الأضحى

محافظ الوادي
محافظ الوادي

صرّح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش 16 ساحة كبرى و204 مساجد لأداء صلاة عيد الأضحى على مستوى المحافظة، وتحديد إمام وخطيب بكل مسجد وساحة لأداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف .

ووجّه الزملوط بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة للصلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم، كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.

خطة لتغطية المصارف داخل الكتل السكنية في الوادي الجديد

 وتضم الساحات المخصصة للصلاة ما يلي:

1- ساحة حديقة 30 يونيو بطريق مطار الخارجة

2- ساحة مركز شباب الخارجة

3- ساحة نادي الخارجة الرياضي

4- ساحة نقابة الأطباء بحي الأمل 

5- ساحة المدرسة الإعدادية بقرية الهنداو

6- ساحة مسجد الرحمن بالقلمون

7- ساحة نادي الداخلة الرياضي بموط

8- ساحة برباية الغربية بعزب القصر 

9-ساحة مركز الشباب بالجديدة

10 - ساحة مدرسة الموشية

11- ساحة أبو بكر الغربي بالقصر   

12- ساحة مركز شباب باريس

13 - ساحة المنتزه ببلاط

14- ساحة البشندي 

15- ساحة تنيدة القديمة 

16-ساحة مركز شباب الفرافرة.

البهجة والسرور الأضحى التعامل الفوري التنسيق الأوقاف الانتهاء الزملوط الرياضي الداخلة الجديدة حديقة 30 يونيو ركز شباب الخارجة توفير وسائل إنتقال حافظ الوادي الجديد زارة الأوقاف صلاة عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

احذفها فورا .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب من هذه النسخة

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض.. احرص عليه بين العصر والمغرب

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

هل يجوز صيام يوم عرفة منفردا ؟ الإفتاء تحسم.. وصومه مكروه لهذا الشخص

موضوعات متعلقة

خطة لتغطية المصارف داخل الكتل السكنية في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة وسط اشتباكات عنيفة

في يوم عرفة.. مؤمن زكريا يطلب من متابعيه الدعاء له

أكثر دعاء للنبي في يوم عرفة.. 4 كلمات لا تغفلها حتى الغروب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 27-6-2023

افتح صفحة جديدة .. فضل صيام يوم عرفة ونصائح لكل مسلم

الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية.. تفاصيل جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

إحدى حائزات نوبل.. محطات متنوعة من حياة الكاتبة بيرل باك|تفاصيل

%1 فقط يمكنهم اكتشاف الابتسامة المخفية في صورة الوهم البصري

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ