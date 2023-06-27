لخدمة مليون و48 ألف نسمة.. تعرف على 3 مشروعات مياه شرب بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج ، العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، حياة كريمة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، ويعرض لكم موقع صدى البلد في سطوره التالية بعض المعلومات عن عدة مشروعات تمت بقطاع مياه الشرب بتكلفة 755 مليون جنيه.

أولًا: مشروع محطة مياه السكساكه السطحية بمركز طما شمالي محافظة سوهاج

تكلفة المشروع 200 مليون جنيه.

تبلغ طاقة المحطة الإنتاجية 85 ألف متر مكعب/ يوم.

تخدم محطة مياه السكساكه بطما 350 ألف نسمة.

ثانيًا: مشروع مياه شطورة السطحية بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تكلفة المشروع 300 مليون جنيه.

تعمل المحطة بطاقة تصميمية 51 ألف متر مكعب لكل يوم.

تخدم محطة مياه شطورة السطحية 300 ألف نسمة.

ثالثًا: مشروع محطة مياه أولاد سالم المرشحة السطحية بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.