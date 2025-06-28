خلاف على الأجرة يدفع سائقا لإطلاق النار على راكبين بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة أجرة لقيامه بالتعدى على شخصين مستخدماً سلاحا ناريا بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات بإستقبالها شخصين "مصابين برش خرطوش بالجسم"، إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال وسؤالهما قررا بحدوث مُشادة كلامية بينهما وقائد سيارة أجرة لخلاف حول قيمة الأجرة ، تطورت إلى قيام الأخير بالتعدى عليهما باستخدام سلاح نارى وإحداث إصابتهما المنوه عنها.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة (فرد خرطوش) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.