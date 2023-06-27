عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزنه 65 كيلو.. أضخم وأغلى جدي في الغردقة بسعر 11 ألف جنيه|شاهد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهدت أسواق بيع أضاحي العيد في مدينة الغردقة ، حضورًا استثنائيًا لأضخم وأغلى جدي، يزن الجدي المذكور 65 كيلو جرام، وتبلغ قيمته 11 ألف جنيه مصري.

وأكد أحمد حسن، أحد تجار المواشي بالغردقة، أن أسعار الأضاحي هذا العام قد ارتفعت بنسبة تفوق الضعف مقارنة بالموسم الماضي. 

ففي العام السابق، كان سعر الكيلو من لحم الخروف يبلغ 85 جنيهًا، ولكنه ارتفع إلى 165 جنيهًا للكيلو في الموسم الحالي، و بالنسبة للماعز، ارتفع سعره إلى 180 جنيهًا للكيلو هذا الموسم.

 ويرجع سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العلف وتكاليف نقل المواشي بالسيارات.

وفيما يتعلق بأنواع الخراف المتوفرة في الأسواق، فقد ذكر حسن أنها تشمل الرحماني وسيمي والبرقي والماعز البلدي والبور والشامي، بالإضافة إلى سلالات من جنوب إفريقيا والشامي من سوريا والأردن. ومع ذلك، يتم تربية هذه السلالات الآن في مزارع مصرية.

وعن أفضل نوع من الخراف للأضاحي، أوضح حسن أنه يجب أن يكون الخروف قد كسر اثنين من أسنانه، وأن تكون فترة تربيته عامًا و4 أشهر، وأن يكون خاليًا من أية إصابات، وألا يكون أعورًا. وعلى حد تعبيره، يجب أن يكون الخروف "سليم مية في المية".

وبهذا، تمتلك الغردقة جديًا فريدًا من نوعه في أسواقها لأضاحي العيد، حيث يعكس حجمه الهائل وثمنه الباهظ الطلب المتزايد على الأضاحي ذات الجودة العالية في مصر.

الغردقة مدينة الغردقة الجودة العالية البحر الأحمر أضاحى العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

اشخاص لا يقبل الله صومهم يوم عرفة.. احذر ان تكون منهم

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية| تفاصيل كارثية

مفاجأة بشأن رحيل محمد الشناوي من الأهلي..شاهد

موضوعات متعلقة

سفر 16 ألفًا من عمالة موسم الحج على متن 14 رحلة بحرية

أتوبيسات مجانية لنقل المصلين إلى ساحات العيد في الغردقة

أسقف الكاثوليك في الغردقة يشتري أضحية العيد ويؤكد تطبيق مبادئ الإخوة الإنسانية

زراعة البحر الأحمر تطرح خرافا حية بسعر 170 جنيها للكيلو القائم استعدادًا للعيد

مدرس بكلية الذكاء الاصطناعي بالغردقة يفوز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية

200 لاعب من 10 دول يشاركون في مهرجان الألعاب المائية بالغردقة

البحر الأحمر تعلن إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

محافظ البحر الأحمر يرفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

ترشيحاتنا

أهل الكهف.. تعرف على قصة عيد النائمين السبعة في ألمانيا

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المحلة في الدوري المصري

ارتفاع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21

وزير الحج السعودي يكشف عن عدد الحجاج هذا العام

تُظهر جلال وجمال البيت الحرام .. قصة كسوة الكعبة منذ عهد النبي إلى الآن

دعاء يوم عرفة مستجاب .. يقبله الله ولا يرده ابدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرَ ليفربول بشكل نهائي| تفاصيل عرض مغرٍ لصلاح.. والفرعون حدد وجهته

صاحب تصميمات الخط الثالث بالمترو.. محطات في مسيرة الفنان الراحل محمد مكاوي

عيد الأضحى 2023.. أجمل الصور ورسائل التهنئة لفيسبوك وواتساب

فعال وسريع.. كيف يمكنك تنظيف الممبار بإستخدام البيكنج بودر ؟

فيديو

حسبة برما.. الزمالك في كأس العالم للأندية في هذه الحالة..فيديو جراف

تحذير عاجل من الصحة بسبب شراء وتناول اللحوم بهذه الطريقة

600 جنيه الآن .. مفاجأة في أسعار الذهب وتفاصيل الدولار

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ