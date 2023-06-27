وزنه 65 كيلو.. أضخم وأغلى جدي في الغردقة بسعر 11 ألف جنيه|شاهد

شهدت أسواق بيع أضاحي العيد في مدينة الغردقة ، حضورًا استثنائيًا لأضخم وأغلى جدي، يزن الجدي المذكور 65 كيلو جرام، وتبلغ قيمته 11 ألف جنيه مصري.

وأكد أحمد حسن، أحد تجار المواشي بالغردقة، أن أسعار الأضاحي هذا العام قد ارتفعت بنسبة تفوق الضعف مقارنة بالموسم الماضي.

ففي العام السابق، كان سعر الكيلو من لحم الخروف يبلغ 85 جنيهًا، ولكنه ارتفع إلى 165 جنيهًا للكيلو في الموسم الحالي، و بالنسبة للماعز، ارتفع سعره إلى 180 جنيهًا للكيلو هذا الموسم.

ويرجع سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العلف وتكاليف نقل المواشي بالسيارات.

وفيما يتعلق بأنواع الخراف المتوفرة في الأسواق، فقد ذكر حسن أنها تشمل الرحماني وسيمي والبرقي والماعز البلدي والبور والشامي، بالإضافة إلى سلالات من جنوب إفريقيا والشامي من سوريا والأردن. ومع ذلك، يتم تربية هذه السلالات الآن في مزارع مصرية.

وعن أفضل نوع من الخراف للأضاحي، أوضح حسن أنه يجب أن يكون الخروف قد كسر اثنين من أسنانه، وأن تكون فترة تربيته عامًا و4 أشهر، وأن يكون خاليًا من أية إصابات، وألا يكون أعورًا. وعلى حد تعبيره، يجب أن يكون الخروف "سليم مية في المية".

وبهذا، تمتلك الغردقة جديًا فريدًا من نوعه في أسواقها لأضاحي العيد، حيث يعكس حجمه الهائل وثمنه الباهظ الطلب المتزايد على الأضاحي ذات الجودة العالية في مصر.