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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميكالي: مواجهة مالي "صعبة".. ولا بديل عن الفوز للوصول إلى أولمبياد باريس

مؤتمر ميكالي
مؤتمر "ميكالي"

أعرب البرازيلى روجيرو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، عن تفاؤله بحالة التركيز العالية التى يعيشها اللاعبون قبل مواجهة مالي غدا باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية  فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية  فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة .
وشدد “ميكالى”، فى المؤتمر الصحفي للمباراة، على رغبته وكل أفراد المنتخب فى الفوز وإحراز نقاط المباراة، وقطع خطوة مهمة فى رحلة الحلم نحو أولمبياد باريس.

وتابع ميكالى "لا بديل عن الفوز فى مواجهة مالى، المباراة ستكون صعبة لأنها أمام منافس منظم وسريع ، شاهدنا ودرسنا المنافس من كل الوجوه ، وثقتنا كبيرة فى لاعبينا ، هدفنا اسعاد الجمهور المصري ونتمنى أن يحالفنا التوفيق".
ومن جانبه قال أسامة فيصل، مهاجم المنتخب، أنه وكل زملائه بالمنتخب فى حالة تركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز والعبور خطوة نحو حلم الأولمبياد والمنافسة على اللقب الذى يحمله الفراعنة ، مطالبا الجميع بمساندة المنتخب فى مهمته الوطنية. 


ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من البطولة الإفريقية إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة فى ملحق الأولمبياد .

 

ميكالي مالي كأس الأمم الافريقية أسامة فيصل دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

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