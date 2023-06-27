عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

أثارت عارضة أزياء وصانعة المحتوى الجزائرية بركة مرزية الجدل بنشرها لمقطع فيديو وهي في مدينة عين صالح الواقعة جنوب البلاد وذلك على حسابها على إنستجرام ليشهد الفيديو انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تروي لمتابعيها عن تعرضها لموقف عنصري، حينما كانت في الترامواي بالعاصمة وهي ذاهبة لحضور إحدى الفعاليات، ليخاطبها مراقب التذاكر قائلاً لقد جئتم إلى العاصمة وتطوّرتم، معتقداً أن بركة مرزية من المهاجرين الأفارقة.

وأضافت وهي تبكي هكذا تعاملون الأجانب؟"، مستغربة من عدم تدخّل أي مسافر ممن كانوا معها، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لموقف عنصري.

أما عن متابعيها فقد جاءت ردود الأفعال متعاطفة معها وما تعرضت له من اضطهاد واسعاً لما يتعرض له أصحاب البشرة السمراء من تهميش في بعض الأحيان في المجتمع الجزائري.