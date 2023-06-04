مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

أثار مقطع فيديو لسيدة تدعي كلير ميرسر بارسال الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الأجتماعي وتحديدا تطبيق التيك توك فوفقا لصحيفة مترو البريطانية قد لجأت الزوجة إلى شركة أورا فلايتس وذلك بعد أربع سنوات من وفاة زوجها، حيث تقوم الشركة بنثر رماد رماد زوجها العاشق لعالم الفلك وذلك على ارتفاع قد يزيد عن 100000 قدم وذلك فوق الأرض، وبتكلفة قد تصل إلى حوالي 2950 جنيها إسترلينيا".

وذلك لأن زوجها وهو يدعى جيسون قد كان مولعًا بعلم الفلك وكان مولع باستخدامه تلسكوبه الخاص في متابعة علم الفلك عبر حديقة المنزل، وقد كان حريصًا أيضا على القيام بتشغيل البث المباشر وذلك لوكالة ناسا وبشكل دائم على معظم شاشة الكومبيوتر الخاص به".

وأضافت الزوجة أنها تعد متأكدة من تلك الحماس الذى قد كان سيشعر به زوجها لوكان قد علم بالأمر، ولكنه من المحزن أيضا أنه بدأ رحلته التي حلم بها إلى الفضاء وذلك بعد وفاته".