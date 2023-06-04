عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

صدى البلد

أثار مقطع فيديو  لسيدة تدعي كلير ميرسر بارسال الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الأجتماعي وتحديدا تطبيق التيك توك فوفقا لصحيفة مترو البريطانية  قد لجأت الزوجة إلى شركة أورا فلايتس وذلك  بعد أربع سنوات من وفاة زوجها، حيث تقوم الشركة  بنثر رماد رماد زوجها العاشق لعالم الفلك وذلك على ارتفاع قد يزيد عن 100000 قدم وذلك  فوق الأرض، وبتكلفة قد تصل إلى حوالي  2950 جنيها إسترلينيا".

وذلك لأن زوجها وهو يدعى جيسون قد كان مولعًا بعلم الفلك وكان مولع باستخدامه تلسكوبه الخاص في متابعة علم الفلك عبر حديقة المنزل، وقد كان حريصًا أيضا على القيام بتشغيل البث المباشر وذلك لوكالة ناسا وبشكل دائم على معظم شاشة الكومبيوتر الخاص به".

وأضافت الزوجة أنها تعد متأكدة من تلك الحماس الذى قد كان سيشعر به زوجها لوكان قد علم بالأمر، ولكنه من المحزن أيضا أنه بدأ رحلته التي حلم بها إلى الفضاء وذلك  بعد وفاته".

مقطع فيديو رواد مواقع التواصل الإجتماعي عالم الفلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

عايشة مع أراجوز مقالب.. ريهام تطلب الخلع: صحيت لقيته عامل نفسه ميت

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

مفاجأة.. تعرف على حارس الأهلي أمام الوداد المغربي

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

8 لاعبين.. محمد فاروق يعلن قائمة الراحلين عن الزمالك

موضوعات متعلقة

امرأة تثير الجدل برغبتها ترك أطفالها بالمنزل لهذا السبب.. ما القصة؟

جثة صغير تطفو فوق سطح السواحل التونسية تثير جدل على السوشيال ميديا

سببان وراء لفت الأميرة إيمان الأنظار في حفل زواج ولي عهد الأردن

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

مزيل للعرق تحول إلى قنبلة .. اعرف القصة

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

قصة سيارة أقلت ولي عهد الأردن وعروسه .. تفاصيل

عبارة على التاج الماسي تثير الجدل.. اعرف ما هي وماذا تعني؟

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 4-6- 2023

في اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات.. التضامن تتعامل مع 1152 بلاغا العام الجاري

4 قنوات تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة داليا عبدالسلام

كوريا الجنوبية تكذب بوريل بشأن توريد الذخيرة لـ أوكرانيا

بحاجة إلى العرب.. تصريحات مثيرة من مرشحة الرئاسة الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبورة ونشاط رياح وأمطار.. ظواهر جوية متوقعة اليوم والأرصاد تحذر من الطقس

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ