حبس شخصين لاتجارهما في المخدرات بدار السلام

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.



وكانت قد ‏تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة دار السلام مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما “كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,5 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول”.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.