عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لاتجارهما في المخدرات بدار السلام

حبس
حبس

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.


وكانت قد ‏تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة دار السلام مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما “كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,5 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول”.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخصين حبس المواد المخدرة القاهرة دار السلام امن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

موضوعات متعلقة

حبس عصابة سرقة العيادات بمصر القديمة

الإفراج عن سيد السويركي مالك محلات التوحيد والنور

بالمفتاح المصطنع.. حبس عصابة سرقة السيارات في القاهرة

بالنشل.. حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالنقل العام في القاهرة

بالخطف .. حبس شخصين سرقا حقيبة مواطن بالقاهرة

حبس شخصين لحيازتهما 3 كيلو حشيش وطبنجة قبل ترويجها بالقاهرة

حبس شخصين لحيازتهما كيلو حشيش قبل ترويجها بالقاهرة

15 كيلو.. حبس شخص لحيازته شابو في القاهرة

ترشيحاتنا

السودان.. البرهان يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد يوم عيد الأضحى

بنسبة 20.7٪.. ارتفاع غير مسبوق بحجم التجارة بين روسيا وبيلاروسيا

‏الجيش السوداني يعلن عن وقف لإطلاق النار في أول أيام عيد الأضحى

أحمد فهمي وهنا الزاهد ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مستر إكس

أمريكا تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا: نتعهد بمواصلة دعم كييف

لميس الحديدي تغني البخت لويجز على الهواء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متقاعد روسي يحول جاره لكرة نارية.. ويرمي سيدة بسهم ليخترق عنقها

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج.. صور

تعرف على طريقة كل برج في قضاء إجازة عيد الأضحى والاستمتاع بها

منهم سيد عبدالحفيظ.. لاعبو الأهلي يخطفون الأنظار في العرض الخاص لـ"مستر إكس"

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ