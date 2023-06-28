بعد اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي.. ميريهان حسين تفاجئ الجمهور بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة ميريهان حسين جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي .

وتألقت ميريهان بإطلالة محتشمة مرتدية فستان طويل باللون اللبني ، مما حازت على إعجاب متابعيها،و كتبت: كل سنة و أنتم طيبين عيد أضحى سعيد.

وكانت الفنانة ميريهان حسين قد أعلنت عن اعتزالها الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اختفت عن الأضواء وعن مواقع التواصل الاجتماعي على غير عادتها.

وكتبت ميريهان: "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف، ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل، اللي بيحبوني شكراً وكتر خيركم، واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ماقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني، سلام".

وأضافت: "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني، تعبت لذلك اعتزل".