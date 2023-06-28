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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023.. موعد استقبال الزائرين

صدى البلد

يعتبر سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023، من الأمور التي تشغل بال المصريين خاصة أن أسعارها في متناول أغلب المواطنين.

وأتمت حديقة الحيوان استعداداتها لـ استقبال الزائرين خلال أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً.

سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023


جدير بالذكر أن سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023 مثل الأيام العادية حديقة الحيوانات بـ 5 جنيهات، بينما تبلغ قيمة التذكرة للأجانب 20 جنيهًا، إضافة إلى تذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات، ومن المتوقع أن تستقبل الحديقة من 40 لـ 60 ألف زائر خلال أيام العيد.

استعدادات كبيرة في الحديقة

أكدت الدكتورة مها صابر مدير حديقة الحيوان بالجيزة، أن هناك استعدادات كبيرة في الحديقة لاستقبال الزائرين في عيد الأضحي، مشيرة  إلى أنه سيتم إلغاء جميع إجازات العاملين بالحديقة خلال أيام عيد الأضحي،  كما سيتم تجهيز الاسعافات والمطافئ داخل الحديقة لتكون على استعداد فى حال حدوث أى طوارئ داخل الحديقة.

تطهير بوابات الحديقة

وأشارت الدكتورة مها صابر في تصريحات لـ "صدى البلد " إلى أنه يتم تطهير بوابات الحديقة يوميا مع اتخاذ جميع إجراءات التعقيم منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن، موضحة أن هناك العديد من الأنشطة الترفيهية مثل البدالات النهرية،  والطفطف  وسينما 3d، وسيارات الجولف والتى يمكن لأى زائر الاستعانة بها بشكل.

منظومة نظافة على أعلى مستوى

فيما أكد اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بوزارة الزراعة، أن حديقة الحيوان جزء من تاريخ مصر، وأن وزارة الزراعة تولى اهتماما كبيرا بتطوير الحديقة، وشدد رجائي على أن منظومة النظافة أصبحت على أعلى مستوى، وأصبحت من أهم مميزات الحديقة الآن هو النظافة، والحفاظ على صحة الحيوانات، وأن وزير الزراعة يتابع عمليات التطوير في الحديقة بشكل مستمر، ولفت إلى أن الحديقة مهتمة بضم حيوانات جديدة، وخدمة تنقل المواطنين إضافة إلى كراسي خشبية لراحة الزوار والاستمتاع بالزيارة.

وجبات خفيفة

وأكمل أن الحديقة تتيح الدخول بـ وجبات خفيفة لـ الزوار، لأن أغلب الزائرين يأتون من أماكن بعيده ويريدون الجلوس لوقت طويل داخل الحديقة.

وعن ضم حيوانات جديدة أكد أنه تم ضم الزرافة، وسبع البحر، ونمور بلغارية، وحيوانات كثيرة لم تكن موجودة.

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سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023.. موعد استقبال الزائرين

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