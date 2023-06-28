شاهد.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بالغردقة وسط حالة من الفرحة

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قام كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، باستلام تكليف رفيع المستوى لأداء صلاة العيد نيابةً عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

أقيمت الصلاة في مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، حيث تجمع الآلاف من المواطنين والأهالي للاحتفال بهذه المناسبة الدينية المباركة.

حضر الاحتفال السيد إيهاب رأفت، مستشار المحافظ لشؤون المدن والمديريات، واللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية في المحافظة. تم تنظيم إجراءات أمنية مكثفة لضمان سلامة المشاركين وسلامة الفعالية بشكل عام.

شهدت صلاة العيد أجواءً مليئة بالفرحة والسعادة، حيث حضر المواطنون وبدؤوا في التوافد على ساحات الصلاة منذ ساعات الصباح الباكر. وقد أبدى الحضور سعادتهم بالمناسبة وتبادلوا التهاني والتبريكات بمناسبة العيد.