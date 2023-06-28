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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏بسبب خلافات مالية.. مسجل يطلق الرصاص على سائق بالسلام

قوات الشرطة
قوات الشرطة

‏أطلق مجرم الرصاص على سائق بمدينة السلام بسبب خلافات مالية بينهما وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مرتكبى الواقعة والسلاح ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من إحدى المستشفيات بإستقبالها سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم مصاب برش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال وسؤالـــه قرر بحدوث مُشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم بسبب وجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى عليه وآخرين بإستخدام فرد خرطوش نتج عن ذلك إصابته .

أمكن ضبط المتهم وآخر إشترك معه فى إرتكاب الواقعة ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة خلافات مالية قسم شرطة السلام ثان مباحث القاهرة مدينة السلام

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