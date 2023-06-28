مانشستر سيتي ينسحب من صفقة رايس

كشفت تقارير صحفية، تطورات موقف مانشستر سيتي الإنجليزي من ضم ديكلان رايس نجم وست هام يونايتد، خاصة أنه هدف آرسنال هذا الصيف.

وسبق وحاول آرسنال التعاقد مع لاعب وست هام، من خلال عرضين تم رفضهما، قبل أن يقدم عرضا ثالث يطابق شروط الهامرز بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا لـ شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن مانشستر سيتي قرر الانسحاب من صفقة ضم رايس، رافضا المزايدة على عرض آرسنال.

وكان مانشستر سيتي قد قدم عرضا لضم اللاعب مقابل 80 مليون إسترليني و10 ملايين كمتغيرات لكنه قوبل بالرفض أيضًا من إدارة وست هام.

وأشارت إلى أن آرسنال بات قريبا من الحصول على توقيع اللاعب بعدما قدم عرضا يطابق شروط وست هام الذي بدوره سيرد بالموافقة خلال ساعات.