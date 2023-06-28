عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة عن فتة العيد.. وحالة الطقس.. وصفاء أبو السعود تكشف تفاصيل دخولها الفن

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو أمس، الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:


عوض تاج الدين: واجب الكوادر الطبية يفرض عليهم العمل في الإجازات والأعياد الرسمية
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن هناك نوعا من الاستنفار بالنسبة للقطاع الطبي؛ لتقديم الخدمات خلال الأعياد، مشيرا إلى أن كل المستشفيات تضم قسم طوارئ وقسم حوادث لاستقبال الحالات العاجلة على مدار الـ24 ساعة ومجهزة بالكوادر الطبية والتمريضية والمعامل والأشعة وبنوك الدم وحجرات العمليات والعناية المركزة.

 

المجازر تفتح أبوابها لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام العيد الأربعة.. تفاصيل
أكد الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن المجازر مفتوحة منذ الصباح الباكر، وجميع المضحيين توجهوا للمجازر عقب الانتهاء من صلاة العيد، مشيرا إلى أن القاهرة بها أكبر مجزر في مصر و الشرق الأوسط "المجزر الآلي" بالبساتين.

 

صفاء أبو السعود: أشكر السيدة انتصار السيسي على تكريمي في احتفالية يوم المرأة
استضاف برنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، صباح اليوم الأربعاء، الفنانة القديرة صفاء أبو السعود، لتكشف المزيد عن شخصيتها وحياتها الخاصة.

 

لعدم إيقاف مركبته.. مقتل مراهق على يد ضابط شرطة يشعل احتجاجات في باريس|فيديو
عرضت فضائية “العربية” تقرير فيديو عن مقتل مراهق على يد ضابط شرطة يشعل احتجاجات في باريس.

وأوضح التقرير، أن الضابط الفرنسي أطلق النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عاما، لأنه لم يمتثل لطلبه إيقاف مركبته، ما أدى إلى وفاته لاحقا متأثرا بإصابته.

وأفاد التقرير بأن الحادثة وقعت في ضحايا نانتير بباريس، وأشعلت اشتباكات بين محتجين وشرطة، وقد تخللها إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع وإحراق مركبات في الشوارع.

 

أطلق عليها النار بالخطأ.. رضيع يبلغ عامين يقتل أمه الحامل في أمريكا
رصدت فضائية “العربية” تقريرا عن واقعة طفل في الثانية من عمره يقتل والدته الحامل، فقد أطلق النار وأصاب ظهرها بالخطأ بمسدس غير مخزن في مكان آمن.

جرت الواقعة في ولاية أوهايو الأمريكية، الأم التي تدعى "لورا إيلغ" وعمرها 31 عاما كانت حاملا في الشهر الثامن.

 

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، يشهد طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على جميع الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على جميع الأنحاء.

 

وزارة الزراعة: المجازر تواصل استقبال أضاحي المواطنين لنحرها مجانا
كشف الدكتور طارق عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للمجازر بوزارة الزراعة، تفاصيل استعدادات المجاز في مختلف محافظات الجمهورية لاستقبال الأضاحي.

 

باحثة في الصناعات الغذائية تقدم نصائح لتناول الكبدة والفتة في العيد
أكدت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة في معهد الصناعات الغذائية، أن تناول الكبدة مهم لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات التي تقوي المناعة وكلها فوائد، مشيرة إلى أنها ليست مركز السموم في الجسم، ولا تخزن فيها أي سموم تماما.

اخبار التوك شو الاضاحى أخبار الاضاحي اخبار السيسي صلاة العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبدالله

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

أحمد حسن يعلن المبلغ المقدم من شيفيلد يونايتد الإنجليزي لضم مصطفى محمد.. مفاجأة

نجيب ساويرس يكشف حالة عادل إمام| ويؤكد: أنا أهلاوي.. وهذه حقيقة ترشحي لرئاسة النادي

العثور على جثته بعد اختفائها 5 أشهر.. لغز مجهول في وفاة نجم شهير

مفاجأة.. فرج عامر يكشف صفقة تبادلية وشيكة بين الأهلي وبيراميدز

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو| أشهر جزارة في الإسماعيلية وتفاصيل طقس العيد ونفرة الحجاج من عرفات

ترشيحاتنا

الأهلي السعودي يرسل عرضًا رسميًا إلى برشلونة للتعاقد مع فرانك كيسي

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط بعد العيد

أسعار أقوى وأسرع موديلات أودي RS6 و RS7.. صور

مش هتتفرج على النت تاني| المتهم بإدارة موقعي "إيجي بيست" و"موفيز لاند": "سرقت 2530 فيلما"

التعجل في الحج.. معناه وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟

بيان عاجل من الكرملين بشأن تورط جنرال روسي كبير في تمرد فاجنر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تاكل براحتك.. طرق طبيعية تمنع آلام القولون

بين السما والأرض.. فيديو مروع لقفز خروف من الطابق الخامس| شاهد

أكلة مميزة في عيد الأضحى.. طريقة عمل الطحال بالصلصة

فوائد لن تتوقعها لتناول الممبار .. التخسيس وتقوية المناعة أهمها

فيديو

أحمد فهمى: مستر إكس مرهق.. وانتظرونى في سفاح الجيزة

هنا الزاهد: أشعر بالأمان مع أحمد فهمى.. تفاصيل بالفيديو

حرق المصحف في السويد.. محاولة جديدة لاستفزاز المسلمين بالعالم

محمد منير يخضع لعملية جراحية.. ورضا البحراوي يثير الجدل بسبب عدد زوجاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ