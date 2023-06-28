مفاجأة عن فتة العيد.. وحالة الطقس.. وصفاء أبو السعود تكشف تفاصيل دخولها الفن

تناولت برامج التوك شو أمس، الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



عوض تاج الدين: واجب الكوادر الطبية يفرض عليهم العمل في الإجازات والأعياد الرسمية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن هناك نوعا من الاستنفار بالنسبة للقطاع الطبي؛ لتقديم الخدمات خلال الأعياد، مشيرا إلى أن كل المستشفيات تضم قسم طوارئ وقسم حوادث لاستقبال الحالات العاجلة على مدار الـ24 ساعة ومجهزة بالكوادر الطبية والتمريضية والمعامل والأشعة وبنوك الدم وحجرات العمليات والعناية المركزة.

المجازر تفتح أبوابها لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام العيد الأربعة.. تفاصيل

أكد الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن المجازر مفتوحة منذ الصباح الباكر، وجميع المضحيين توجهوا للمجازر عقب الانتهاء من صلاة العيد، مشيرا إلى أن القاهرة بها أكبر مجزر في مصر و الشرق الأوسط "المجزر الآلي" بالبساتين.

صفاء أبو السعود: أشكر السيدة انتصار السيسي على تكريمي في احتفالية يوم المرأة

استضاف برنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، صباح اليوم الأربعاء، الفنانة القديرة صفاء أبو السعود، لتكشف المزيد عن شخصيتها وحياتها الخاصة.

لعدم إيقاف مركبته.. مقتل مراهق على يد ضابط شرطة يشعل احتجاجات في باريس|فيديو

عرضت فضائية “العربية” تقرير فيديو عن مقتل مراهق على يد ضابط شرطة يشعل احتجاجات في باريس.

وأوضح التقرير، أن الضابط الفرنسي أطلق النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عاما، لأنه لم يمتثل لطلبه إيقاف مركبته، ما أدى إلى وفاته لاحقا متأثرا بإصابته.

وأفاد التقرير بأن الحادثة وقعت في ضحايا نانتير بباريس، وأشعلت اشتباكات بين محتجين وشرطة، وقد تخللها إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع وإحراق مركبات في الشوارع.

أطلق عليها النار بالخطأ.. رضيع يبلغ عامين يقتل أمه الحامل في أمريكا

رصدت فضائية “العربية” تقريرا عن واقعة طفل في الثانية من عمره يقتل والدته الحامل، فقد أطلق النار وأصاب ظهرها بالخطأ بمسدس غير مخزن في مكان آمن.

جرت الواقعة في ولاية أوهايو الأمريكية، الأم التي تدعى "لورا إيلغ" وعمرها 31 عاما كانت حاملا في الشهر الثامن.

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، يشهد طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على جميع الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على جميع الأنحاء.

وزارة الزراعة: المجازر تواصل استقبال أضاحي المواطنين لنحرها مجانا

كشف الدكتور طارق عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للمجازر بوزارة الزراعة، تفاصيل استعدادات المجاز في مختلف محافظات الجمهورية لاستقبال الأضاحي.

باحثة في الصناعات الغذائية تقدم نصائح لتناول الكبدة والفتة في العيد

أكدت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة في معهد الصناعات الغذائية، أن تناول الكبدة مهم لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات التي تقوي المناعة وكلها فوائد، مشيرة إلى أنها ليست مركز السموم في الجسم، ولا تخزن فيها أي سموم تماما.