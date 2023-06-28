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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة في الصناعات الغذائية تقدم نصائح لتناول الكبدة والفتة في العيد

الفتة
الفتة

أكدت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة في معهد الصناعات الغذائية، أن تناول الكبدة مهم لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات التي تقوي المناعة وكلها فوائد، مشيرة إلى أنها ليست مركز السموم في الجسم، ولا تخزن فيها أي سموم تماما.

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وقالت منال عز الدين، في حوار لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر القناة الأولى للتلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، إنه لا بد من عصر الليمون على الكبد لأنه يرفع من امتصاص الحديد الموجود فيها، لافتة إلى أن تناول الكبدة في الصباح في العيد من الثوابت لدى المصريين.

وأضافت الباحثة في معهد الصناعات الغذائية، أنه لا يصح تناول الكبدة بكثرة للحامل، ومن لديه نسبة كوليسترول عالية أيضا يجب أن يحذر من الإكثار من تناول الكبدة.

وأشارت الدكتورة منال عز الدين إلى أن تناول الفتة صباحا ليس أمرا جيدا، ويفضل تناولها بعد الساعة 12 ظهرا.
 

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