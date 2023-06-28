بعد الفتة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الجنزبيل بالليمون؟

نصحت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بتناول كوب الليمون مع جنزبيل بعد تناول طبق من الفتة.

من فوائد الليمون مع الجنزبيل ما يلي :-

· يُعزز صحة القلب: حيث يعتبر الليمون من المصادر الجيدة لفيتامين ج؛ إذ توفر حبة ليمون واحدةٍ ما يُعادل 51% من الاحتياج اليومي لهذا الفيتامين.

· يساعد على تقليل الوزن: يمكن لمستخلص الليمون، والمركبات النباتية الموجودة في الليمون أن تساعد على فقدان الوزن.

· يُقلل من خطر تشكل حصوات الكلى: التي توصف على أنَّها كتلٌ صغيرةٌ تتشكل من فضلات الجسم، ثم تتراكم في الكلى، ويعتبر تكوّن حصوات الكلى من الأمور الشائعة التي تحدث بشكلٍ متكررٍ عند أولئك الذين أصيبوا بها من قبلك.

يساعد على الهضم: إذ تساهم مركبات الفينول في الجنزبيل على التقليل من تهيّج الجهاز الهضمي، وتحفّز إنتاج اللعاب والعصارة الصفراوية، بالإضافة إلى الحدّ من تقلصات المعدة عند تحرّك الغذاء والسوائل خلال الجهاز الهضمي

· يقلل من الغثيان: إذ يعتبر مضغ الجنزبيل الطازج، أو شرب شاي الجنزبيل من العلاجات المنزلية الشائعة للغثيان خلال فترة العلاج الكيميائي.

· يقلل من الإلتهاب: وقد تم استخدم الجنزبيل لعدة قرون في تقليل خطر الإصابة بالالتهاب، وعلاج الحالات الالتهابية.

· يُخفف من الصداع النصفي