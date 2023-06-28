لعدم إيقاف مركبته.. مقتل مراهق على يد ضابط شرطة يشعل احتجاجات في باريس|فيديو

عرضت فضائية “العربية” تقرير فيديو عن مقتل مراهق على يد ضابط شرطة يشعل احتجاجات في باريس.

وأوضح التقرير، أن الضابط الفرنسي أطلق النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عاما، لأنه لم يمتثل لطلبه إيقاف مركبته، ما أدى إلى وفاته لاحقا متأثرا بإصابته.

وأفاد التقرير بأن الحادثة وقعت في ضحايا نانتير بباريس، وأشعلت اشتباكات بين محتجين وشرطة، وقد تخللها إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع وإحراق مركبات في الشوارع.



وبحسب “العربية”، أكد مكتب المدعي العام في ضاحية نانتير أنه فتح تحقيقات مع الضابط منفذ إطلاق النار، لتوجيه التهم المنسوبة إليه بعد الانتهاء منها، ولم تعلق شرطة باريس على القضية بعد.

وزير الداخلية الفرنسي

ووفقا لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، فإن المفتشية العامة للشركة الوطنية تحقق في الحادثة لتسليط الضوء على ملابسات هذا الحادث.