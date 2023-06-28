عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسقف باريس يهنئ السفير المصري في فرنسا بعيد الأضحى

أسقف باريس يهنئ السفير
أسقف باريس يهنئ السفير المصري بفرنسا بعيد الأضحى

زار نيافة الأنبا مارك، أسقف باريس وشمالي فرنسا، اليوم الأربعاء، مقر السفارة المصرية بباريس، حيث قدم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، للسفير علاء يوسف، سفير مصر بفرنسا، معربًا عن خالص أمنياته لكل أعضاء السفارة وللمصريين المسلمين بعيد سعيد.

رافق نيافته أثناء الزيارة وفد كنسي من بعض الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

وأجرى قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس الأول، الاثنين، اتصالًا هاتفيًّا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب قداسة البابا تواضروس، خلال الاتصال، عن تمنياته لفضيلة الإمام الأكبر ولجميع الإخوة المسلمين بالسعادة والخير.

من جانبه، شكر فضيلة شيخ الأزهر قداسة البابا تواضروس على معايدته، متمنيًّا له الشفاء العاجل والعودة لممارسة نشاطه في أقرب وقت.

كما أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص البرقية: “فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة  في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك”.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في وقت سابق اليوم، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك.

وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها: “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، شاكرين الله الذي يعين مساعيكم في تنمية البلاد ومواجهة التحديات المختلفة، وندعوه أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم لبناء وطننا العزيز مصر وتحقيق آمال المصريين”. 

واختتم برقيته قائلا: “دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

مشكلة في عصب القدم.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

كواليس جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الإنجليزي

مفاجأة.. فرج عامر يكشف صفقة تبادلية وشيكة بين الأهلي وبيراميدز

فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن نجم الأهلي المحتمل

محمد منير يخضع لعملية جراحية في يوليو المقبل

هذه البلاد لم تصلِ صلاة عيد الأضحى اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

‏ضبط 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة أجنبي بالتجمع الخامس

يتبع نظام بيلاتس.. صحيفة إيطالية تكشف عن سر تألق محمد صلاح بدنيا

إنجاز غير مسبوق.. الصين تعلن عن تركيب أكبر توربين للرياح في العالم

هل يشترط نحر الأضحية في اتجاه القبلة؟.. الإفتاء تجيب

الأوقاف: 1.5 مليون جنيه قيمة جوائز ذوي الهمم بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

احذر.. حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يأكل مريض النقرس اللحوم في العيد بأمان؟

تحذير للمواطنين| مرض خطير ينتشر بأيام العيد.. وهذه طرق الوقاية منه (إيه الحكاية؟)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع ؟.. لن تتوقع

إزالة السموم وإدرار البول أبرزها.. فوائد عصير القصب للكلى

فيديو

تصوير لحظة الانهيار.. الدقائق الأخيرة لعقار الإسكندرية المنهار قبل السقوط

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ