المجازر تفتح أبوابها لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام العيد الأربعة.. تفاصيل

أكد الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن المجازر مفتوحة منذ الصباح الباكر، وجميع المضحيين توجهوا للمجازر عقب الانتهاء من صلاة العيد، مشيرا إلى أن القاهرة بها أكبر مجزر في مصر و الشرق الأوسط "المجزر الآلي" بالبساتين.

المجازر مفتوحة طوال أيام العيد الاربعة

وقال "زينهم"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن المجزر الآلي منذ صباح اليوم، مخصص لـ الأضاحي فقط، ويشمل صكوك الأضاحي التابعة للجمعيات و المؤسسات، مؤكداً أن ذبح الأضاحي مجاناً للمواطنين في جميع المجازر.

المجازر مفتوحة حتى عصراليوم الرابع لعيد الأضحى

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة أن المجازر مفتوحة طوال أيام العيد الأربعة، حتى عصراليوم الرابع لعيد الأضحى، لافتاً إلى أن المجزر يضم مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء.