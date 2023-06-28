وزارة الزراعة: المجازر تواصل استقبال أضاحي المواطنين لنحرها مجانا

كشف الدكتور طارق عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة للمجازر بوزارة الزراعة، تفاصيل استعدادات المجاز في مختلف محافظات الجمهورية لاستقبال الاضاحي.



وأكد طارق عبدالمنعم، جاهزية تلك المجازر لاستقبال المواطنين الراغبين فى ذبح أضاحيهم مع الالتزام بمراعاة الشروط والقواعد الصحية والبيئية اللازمة، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لمنع الذبح خارج المجازر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأضاف أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بجميع مجازر القاهرة (الآلي، جيركو، السلام، الممتاز، طره، حلوان) للعمل على مدار اليوم، اعتباراً من أول أيام شهر ذي الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه المناسبة.

ونوه بأنه رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر، حتى انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات.

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين مديريتي الطب البيطري والصحة ومديرية التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



