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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان: لم يتبقى أمام نتنياهو سوى العودة بالأسرى بعد فشل إسرائيل.. فيديو

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن اسرائيل هي المهاجم، والشعب الفلسطيني يأخذ وضع المدافع عن نفسه.

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وأضاف رشوان خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية "سي بي سي" أن إسرائيل من خلال حربها على فلسطين، فرضت على نفسها قيود وحصرت نفسها في بعض الأهداف التي لن تتحقق وهي إنهاء حماس وتدمير القوة العسكرية، وتحرير الأسرى.



وأوضح أنه بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها في غزة لا يتبقى أمام نتانياهو إلا العودة بالأسرى.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يريد إنهاء الاحتلال على اراضيه، وعدم الانتقاص من أراضي غزة، وتحويلها لمناطق عازلة، وأيضا الوقف الفوري لإطلاق النار، وهذا يحدث من خلال تحرير وتبادل الأسرى.

ضياء رشوان الإعلامية قصواء الخلالي الهيئة العامة للاستعلامات الشعب الفلسطيني العامة للاستعلامات إسرائيل رئيس الهيئة العامة للإستعلامات

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