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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

من القطب الشمالي إلى أوروبا .. اتساع النطاق البري لإنفلونزا الطيور عالميًا

صدى البلد

أصيب الدب القطبي في القطب الشمالي، والثعالب الحمراء في أوروبا، وطيور البطريق في القارة القطبية الجنوبية، ومجموعة واسعة من الحيوانات البرية الأخرى بسلالة فيروس الإنفلونزا التي تنتشر حاليًا في أبقار الألبان في الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري.

تأتي ما يصل إلى 75% من الأمراض المعدية الجديدة والناشئة التي تصيب البشر من الحيوانات، ويمكن إرجاع معظمها إلى الحياة البرية. ويمكن أن تساعد مراقبة الحيوانات البرية بحثًا عن الأمراض العلماء على تحديد التهديدات الصحية الناشئة.

وتقوم الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة وحول العالم بمراقبة الطيور البرية بحثًا عن إنفلونزا الطيور، التي تنتشر بين مجموعات الطيور دون التسبب في ظهور أعراض، واختيار الحيوانات بحثًا عن مسببات الأمراض الأخرى.

وبدأ تفشي إنفلونزا الطيور بين دواجن المزارع والطيور البرية في التزايد حول العالم في عام 2020.

وبعد فترة وجيزة، بدأ الفيروس في قتل الثدييات، مثل الفقمات من تشيلي إلى روسيا إلى ماين، والثعالب الحمراء في أوروبا والولايات المتحدة. أسود البحر في بيرو وأنواع أخرى.

أثرت إنفلونزا الطيور على ما يقرب من 20 نوعًا من الثدييات البرية في الولايات المتحدة منذ عام 2022، بما في ذلك الدببة البنية والظربان والأسود الجبلية والدلفين قاروري الأنف في فلوريدا.
الآن تصاب الأبقار بالعدوى. 

تم اكتشاف عدوى بشرية خفيفة واحدة حتى الآن، لدى شخص تعرض لأبقار الألبان، لكن بعض الباحثين يشتبهون في عدم اكتشاف جميع الحالات لدى العمال.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن المخاطر التي يتعرض لها عامة الناس منخفضة.

ويبحث العلماء عن أدلة على انتقال الفيروس من حيوان ثديي إلى آخر، مما يزيد من خطر إصابة الفيروس بالبشر.

كما أكدت وزارة الزراعة الأمريكية أن هذا النوع من الإنفلونزا ينتقل بين أبقار مختلفة في نفس القطيع - وبين القطعان عندما يتم نقلها - ولكن كيف بالضبط لا يزال سؤالًا مفتوحًا.

وهناك أيضًا بعض الأدلة على أن الفيروس انتقل من الثدييات إلى الثدييات في حيوانات المنك المستزرعة.

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