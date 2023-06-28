أطلق عليها النار بالخطأ.. رضيع يبلغ عامين يقتل أمه الحامل في أمريكا

رصدت فضائية العربية تقرير عن واقعة طفل في الثانية من عمره يقتل والدته الحامل فقد أطلق النار وأصاب ظهرها بالخطأ بمسدس غير مخزن في مكان أمن.

جرت الواقعة أحداثها في ولاية أوهايو الأميركية، الأم التي تدعي " لورا إيلغ" وعمرها ٣١ عاما وكانت حاملا في الشهر الثامن.



وأفاد التقرير، بأن الأم المصابة طلبت المساعدة من الشرطة، ونقلت إلى المستشفى، ولكن لم تفلح محاولات إنقاذها، وتوفيت هي وجنينها.

ضبطت الشرطة سلاحين آخرين في منزل الأم المقتولة على يد ابنها البالغ من العمر عامين

وتابعت العربية، أن والد الطفل والذي كان خارج المنزل وقت الحادثة أخبر الشرطة بأن المسدس يعود إليه بالإضافة لسلاحين أخرين عثرت عليهما الشرطة في موقع الحادث.