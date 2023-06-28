في أول أيام عيد الأضحى.. بلالين وإفطار بالمتنزهات والحدائق برأس البر

اعتاد أهالي محافظة دمياط الخروج إلى الحدائق والمتنزهات بمصيف رأس البر خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.

وتعد المتنزهات والحدائق العامة هى المتنفس الأول للمواطن الدمياطى، فعقب صلاة عيد الأضحى يخرج المواطنين إلى الحدائق برأس البر لتناول وجبة الإفطار والغذاء أيضا حيث يقضون يومهم بالحدائق.

وتضم رأس البر الكثير من الحدائق المنتشرة بها والتي تزدحم خلال اجازة العيد برواد المصيف سواء من أبناء المحافظة او من خارجها.

وتنتشر البلالين وألعاب الأطفال مع الباعة بالحدائق والمتنزهات العامة برأس البر لإدخال الفرحة والسرور على الاطفال بصحبة أسرهم.

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