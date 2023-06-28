تركيا وأرمينيا تبحثان تطبيع العلاقات الثنائية

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشار الألماني أولاف شولتس اتصالًا هاتفيًا اليوم الأربعاء ناقشا فيه التطورات بشأن روسيا وانضمام السويد لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، وفقًا لمديرية الاتصالات بالرئاسة التركية.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال أردوغان إن السويد اتخذت خطوات في الاتجاه الصحيح، في إشارة إلى قانون جديد لمكافحة الإرهاب يستهدف الجماعات الكردية والمناهضة للحكومة التركية، والتي تشمل حزب العمال الكردستاني وحركة جولن.

كما أجرى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأربعاء اتصالًا هاتفيًا نادرًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما قال مكتبه.

وأوضح مكتب باشينيان أن القائدين "ناقشا عملية تطبيع العلاقات الثنائية".

ومطلع يونيو، سافر باشينيان إلى أنقرة لحضور مراسم تنصيب أردوغان رئيسًا لتركيا، وكان من بين أوائل القادة الذين هنأوا الرئيس التركي على إعادة انتخابه.

وفي ديسمبر 2021، عيّن البلدان موفدين خاصين للمساعدة في تطبيع العلاقات، بعد عام من هزيمة أرمينيا أمام أذربيجان حليفة تركيا في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

والعام الماضي، استأنفت تركيا وأرمينيا رحلاتهما التجارية للمرة الأولى منذ عامين.