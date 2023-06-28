وست هام يوافق على عرض آرسنال لـ ضم رايس

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، وافق على عرض أرسنال، لشراء ديكلان رايس في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان مانشستر سيتي قد انسحب من سباق التعاقد مع رايس، بعدما رفض وست هام عرضًا بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني + 10 ملايين كإضافات.

وبحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، فإن وست هام أعلم أرسنال بموافقتهم على العرض الذي قُدم بواسطتهم بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني + 5 ملايين كإضافات.

وأوضح التقرير بأن وست هام يتناقش مع أرسنال حول آلية الدفع ومدة الأقساط.

وسيصبح ديكلان رايس أغلى لاعب بريطاني في التاريخ عند إتمام الصفقة.