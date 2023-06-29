عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جبالي يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو .
                                      
وجاء في نص برقية التهنئة:         
"في تاريخ الأمم والشعوب أيام فخر تظل خالدة أبد الدهر، ويوم الثلاثين من يونيو أحد أهم هذه الأيام في تاريخ بلادنا الحبيبة " .


وتابع رئيس مجلس النواب: "ذلك اليوم الذي فرض فيه الشعب المصري العظيم  ومن خلفه كافة مؤسساته الوطنية  إرادته في الدفاع عن هويته، واسترداد دولته، وإنقاذها من الفوضى والانهيار، على يد قوى الشر التى أرادت النيل من أمن هذا الوطن ومقدراته."

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: “وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، يشرفني أن أتقدم إليكم - سيادة الرئيس- بخالص التهاني، وأطيب الأمنيات بدوام الصحة والعافية، سائلا العلي القدير أن يبارك جهودكم من أجل عزة ورفعة مصر، وأن يقي بلادنا وشعبها الأبي من كل سوء.. وكل عام وسيادتكم بخير.”

حنفى جبالى مجلس النواب السيسي ثورة 30 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

والدة طالبة أكتوبر: عامل الدليفري استدرج بنتي عشان يكسر عيني وأوافق يتجوزها 

بعد حرقه في السويد.. شاهد| بوتين يحتضن المصحف ويؤكد: "المسلمون إخوتنا"

مهمة مستحيلة.. كيف يصعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي؟

الدرجات حلوة|بشرى سارة من كنترولات الثانوية العامة وقرارات بشأن امتحان الكيمياء قريبا

منافس الزمالك .. النصر السعودي يضم صفقة عالمية خلال ساعات

لاستعادة الصدارة.. الأحمر يواجه البنك الأهلي في الدوري الممتاز

إصابة 14 شخصا بحادث أتوبيس على طريق الكريمات في الجيزة

ترشيحاتنا

طواف الإفاضة .. حكمه وهل يجوز تركه وجمعه مع طواف الوداع؟

دوافع سياسية.. صدى البلد يكشف أسباب حرق المصحف بالسويد واستفزاز المسلمين

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 29 يونيو ثاني أيام عيد الأضحى

موبايلات المستقبل.. أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي يمكنك شراؤها

فئة الـ SUV.. أسعار هيونداي توسان في إجازة العيد

أيهما أفضل الأضحية أم الصدقة .. أمين الإفتاء يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى

بعد هذا السيناريو|بيراميدز يطيح بآمال الزمالك بدوري إفريقيا..والقلعة البيضاء تحجز الكونفدرالية (تفاصيل)

وفرت أجرة الجزار.. سيدة مصرية تنهي أبرز مظاهر عيد الأضحي بمفردها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لبان الدكر؟

فيديو

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

كلمة بحبك.. موقف محرج لـ محمد رمضان مع حنان ترك قبل سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ