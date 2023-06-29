ترامب يوجه صفعة لـ كارول بعد حكم التشهير بها والـ5 ملايين دولار

رفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب دعوى قضائية ضد إي جين كارول بتهمة التشهير بعد أن وجدت هيئة محلفين أنه أساء جنسيا إلى كاتبة العمود السابقة في مجلة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

في دعوى مضادة ، يزعم ترامب أن كارول شوهت سمعته عندما ظهرت على شبكة سي إن إن بعد أن منحتها هيئة المحلفين تعويضات بقيمة 5 ملايين دولار.

وسُئلت كارول عن الحكم الذي توصل إلى أن ترامب اعتدى جنسياً عليها، لكنه لم يغتصبها كما زعمت. قالت كارول ، "نعم فعل".

رداً على الادعاء الجديد، قالت محامية كارول روبرتا كابلان "يجادل دونالد ترامب مرة أخرى، على عكس المنطق والحقيقة ، بأنه تمت تبرئته من قبل هيئة محلفين وجدت أنه اعتدى جنسياً على إي جين كارول".

وأضافت: "إن دفع ترامب بالتالي ليس أكثر من جهوده الأخيرة لتأخير المساءلة عما وجدت هيئة المحلفين بالفعل، أنه تشهير بإي جين كارول. ولكن سواء أحب ذلك أم لا ، فإن هذه المساءلة ستأتي قريبًا جدًا".

يعد الادعاء المضاد هو أحدث إطلاق قانوني في معركة قانونية استمرت عدة سنوات بين ترامب وكارول.

رفعت كارول دعوى قضائية ضد ترامب بتهمة التشهير لأول مرة في عام 2019 بعد أن نفى مزاعمها بأنه اغتصبها في منتصف التسعينيات في غرفة خلع الملابس في بيرجدورف جودمان.

وقال ترامب إنه لا يعرف كارول وأنها ليست من نوعه.