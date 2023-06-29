مصادرة طن و200 كيلو مخللات مجهولة المصدر في حملة تموينية بالغربية

تحفظت مديرية التموين بالغربية، على طن و200 كيلو مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات بمدينة المحلة الكبرى، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمدينة المحلة الكبرى، من ضبط طن و200 كيلو مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع بمدينة المحلة، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.